La Soluzione ♚ Film sulla consorte di Ranieri III

La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GRACE DI MONACO .

Curiosità su Film sulla consorte di ranieri iii: Grace Patricia Kelly, nota come Principessa Grace o anche come Grace di Monaco (Filadelfia, 12 novembre 1929 – Monaco, 14 settembre 1982), è stata un'attrice, modella e principessa statunitense naturalizzata monegasca. Celebre star hollywoodiana, vinse l'Oscar alla miglior attrice per la pellicola La ragazza di campagna nel 1955. L'anno seguente, all'apice del successo, decise di abbandonare la carriera cinematografica per sposare il principe Ranieri III di Monaco, divenendo principessa consorte di Monaco. Madre dei principi Carolina, Alberto II e Stefania, morì in un incidente stradale nel 1982. L'incidente fu causato dallo sbandamento dell'auto da lei guidata in seguito alla perdita di conoscenza per un aneurisma cerebrale. Nonostante la breve carriera, l'American Film Institute l'ha inserita al tredicesimo posto tra le più grandi star della storia del cinema.

