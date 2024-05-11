Fatte a forma di palla

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fatte a forma di palla' è 'Tonde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TONDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fatte a forma di palla" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fatte a forma di palla". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Tonde? Le cose che presentano una forma sferica sono spesso associate alla perfezione e all'armonia. Questa conformazione permette a questi oggetti di rotolare facilmente e di distribuirsi equamente nello spazio. Dal mondo naturale a quello artificiale, molte strutture adottano questa forma per motivi pratici o estetici. La loro superficie compatta e curvata contribuisce a caratteristiche specifiche, come la resistenza e la dinamicità. La forma tonda si riscontra in molte sfere e oggetti simili, evidenziando la loro versatilità nel contesto quotidiano.

Per risolvere la definizione "Fatte a forma di palla", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fatte a forma di palla" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tonde:

T Torino O Otranto N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fatte a forma di palla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

