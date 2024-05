Esaltante come può essere una vittoria

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Topolino - Strepitose avventure (Mickey Mouse Mixed-Up Adventures) è una serie televisiva d'animazione statunitense realizzata da Disney Television Animation. È il successore di La casa di Topolino, e anche questa è realizzata in 3D. La serie (nota nelle prime due stagioni come Topolino e gli amici del rally in italiano e Mickey and the Roadster Racers in inglese) è stata trasmessa negli USA il 15 gennaio 2017 su canale Disney Junior e Disney Channel e la seconda stagione è stata confermata il 15 marzo dello stesso anno. In Italia, la serie è trasmessa dal 19 aprile su Disney Junior. All'interno della serie viene trasmessa la miniserie Topolino e gli amici del rally presentano: Cip e Ciop Stories.

strepitosa f sing

plurale di strepitoso

Sillabazione

stre | pi | tó | sa

Etimologia / Derivazione

vedi strepitoso