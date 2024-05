Donne di Riyad

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Gli arabi (o gente del ad) sono il gruppo etnico di madrelingua araba originario della Penisola arabica che, col sorgere dell'Islam, a partire dal VII secolo ha guadagnato grande rilevanza nella scena storica mondiale, insediandosi in circa una ventina di attuali Paesi. Oggi gli Arabi sono circa 450 milioni, la maggior parte dei quali vive nei paesi aderenti alla Lega araba, e costituiscono di fatto il secondo gruppo etnico al mondo per dimensione dopo i cinesi Han. La parola non ha etimo certo, sebbene sembri stia a significare "nomadi", e viene utilizzata da tutte le fonti antiche delle popolazioni confinanti: assire (ar-ba-a-a e a-ri-bi), la Bibbia (carab), le fonti greche (aaße, aaß), latine (arabes), i testi sudarabici (crb e c rb) e aramaici (carabaya), ad indicare i nomadi del deserto loro confinanti, indipendentemente dal fatto che fossero di lingua araba o meno, poiché nessuna di queste denominazioni sembra avere connotazione linguistica.

arabe f pl

plurale di araba

Francese

Aggettivo

arabe m et f

relativo all'Arabia: arabo (linguistica) relativo alla lingua araba; arabo

Sostantivo

arabe m inv

(linguistica) lingua parlata in molti paesi del Medio Oriente e dell'Africa: arabo

Interlingua

Sostantivo

arabe