Discorso ai fedeli

Sostantivo

Curiosità su: L'omelia (dal verbo greco µ = conversare, intrattenere e dal sostantivo latino homilia = discorso, sermone), anche detta predica, nel cristianesimo, è l'esortazione con cui il celebrante, sacerdote o diacono, durante la celebrazione liturgica si rivolge direttamente ai fedeli in maniera non ritualizzata, per commentare le letture del giorno.

predica ( approfondimento) f sing (pl.: prediche)

discorso di spiegazione delle letture bibliche fatto dal prete nella messa (senso figurato) (familiare) reprimenda noiosa perché fatta senza motivo, dalla persona sbagliata e/o non nel momento opportuno non mi fare la predica , eh

Voce verbale

terza persona singolare dell'indicativo presente di predicare seconda persona singolare dell'imperativo presente di predicare prima persona singolare del congiuntivo presente di predire seconda persona singolare del congiuntivo presente di predire terza persona singolare del congiuntivo presente di predire terza persona singolare dell'imperativo presente di predire

Sillabazione

prè | di | ca

Pronuncia

IPA: /prdika/

Etimologia / Derivazione

derivazione di predicare

Citazione

Sinonimi

(di sacerdote) discorso, sermone, omelia

discorso, sermone, omelia ( familiare ) sgridata, rimprovero, ramanzina, rimbrotto, paternale, ammonimento, filippica, tirata

sgridata, rimprovero, ramanzina, rimbrotto, paternale, ammonimento, filippica, tirata (scherzoso) predicozzo

Parole derivate

predicatore

Alterati