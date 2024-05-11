Un decreto popolare

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un decreto popolare' è 'Plebiscito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLEBISCITO

Perché la soluzione è Plebiscito? Il plebiscito è uno strumento attraverso cui la popolazione esprime la propria volontà in modo diretto e ufficiale. Attraverso questa consultazione, i cittadini possono approvare o respingere decisioni di grande rilevanza, come modifiche costituzionali o scelte politiche fondamentali. La sua funzione principale è di coinvolgere attivamente la popolazione nel processo decisionale, garantendo una forma di partecipazione democratica diretta. Questo metodo rappresenta un modo per il popolo di esercitare il proprio potere in modo immediato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un decreto popolare". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un decreto popolare nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Plebiscito

Per risolvere la definizione "Un decreto popolare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un decreto popolare" conferma che la soluzione 'Plebiscito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Plebiscito

P Padova L Livorno E Empoli B Bologna I Imola S Savona C Como I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un decreto popolare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Plebiscito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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