Dare un numero e una sigla all autoveicolo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dare un numero e una sigla all autoveicolo' è 'Targare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARGARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dare un numero e una sigla all autoveicolo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dare un numero e una sigla all autoveicolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Targare? Targare significa assegnare un numero e una sigla univoci a un autoveicolo per identificarlo ufficialmente. Questa operazione permette di distinguere facilmente un veicolo dagli altri presenti sulla strada e di rintracciarlo in caso di necessità. La targa, composta da caratteri alfanumerici, rappresenta un elemento essenziale per le autorità di controllo e gestione del traffico. La sua presenza garantisce la regolare circolazione e la registrazione del veicolo.

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Dare un numero e una sigla all autoveicolo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Targare

La soluzione associata alla definizione "Dare un numero e una sigla all autoveicolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dare un numero e una sigla all autoveicolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Targare:

T Torino A Ancona R Roma G Genova A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dare un numero e una sigla all autoveicolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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