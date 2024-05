Con facto in una formula latina

Latino

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: La locuzione latina ipso facto (tradotta letteralmente per il fatto stesso) viene usata nel senso di "proprio a causa di quello specifico fatto". Es. "ogni processo è ipso facto anche il processo opposto" (Eraclito, teoria del divenire: "Negli stessi fiumi scendiamo e non scendiamo, siamo e non siamo") In ambito giuridico indica una relazione di inevitabile conseguenzialità tra due fatti (ad esempio, l'insolvenza di uno dei contraenti può determinare ipso facto la risoluzione del contratto).

ipso

ablativo maschile singolare di ipse ablativo neutro singolare di ipse

Pronome, forma flessa

ipso

Sillabazione

ip | so

Pronuncia

(pronuncia classica ) IPA: /'ip.so/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'ip.so/

Etimologia / Derivazione

vedi ipse