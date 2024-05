È compreso fra Togo e Nigeria

Nome proprio

Curiosità su: Il Benin (AFI: /be'nin/; in francese /be'n~/), ufficialmente Repubblica del Benin, è uno Stato dell'Africa occidentale, precedentemente conosciuto con il nome di Dahomey. Si affaccia a sud sul golfo del Benin, dove la costa misura circa 120 km, confina a ovest con il Togo, a est con la Nigeria e a nord con il Burkina Faso e il Niger. La capitale è Porto-Novo, ma la sede del governo è Cotonou. Il Benin è una repubblica presidenziale; l'attuale presidente è Patrice Talon. La lingua ufficiale è il francese, più altre lingue indigene. Lo Stato è membro dell'ECOWAS e dell'Unione africana. È uno dei paesi meno sviluppati, con un'economia in gran parte basata sull'agricoltura e sull'esportazione di olio di palma e cotone. Non va confuso con il Regno del Benin, conosciuto anche come Regno di Edo, che è oggi scomparso ed ebbe origine nella zona a ovest del delta del fiume Niger. Di tale regno rimane ai giorni nostri lo Stato di Edo, che fa parte della Repubblica Federale della Nigeria e ha per capitale Benin City.

Benin ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) stato dell'Africa occidentale (nome ufficiale: Repubblica del Benin) precedentemente conosciuto con il nome di Dahomey. Confina a sud con l'Oceano Atlantico, ad ovest con il Togo, ad est con la Nigeria e a nord con Burkina Faso e Niger. La capitale è Porto-Novo

Sillabazione

Be | ni | n

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

dal nome dell'omonimo golfo che lambisce le coste dello stato