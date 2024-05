Chiedere un riconoscimento

Verbo

Transitivo

rivendicare (vai alla coniugazione)

attribuirsi, far proprio, battersi, domandare, lottare, esigere (per estensione) (raro) "testimoniare" contro (per estensione) (gergale) rendere nota la propria opinione riguardo ad un evento terroristico, precedentemente in dubbio, manifestando quindi il consenso per lo stesso rivendicare un atto terroristico (diritto) fare domanda alla competente autorità per restituzione di qualcosa che ci è stato tolto abbiamo rivendicato il possesso della villa

Sillabazione

ri | ven | di | cà | re

Pronuncia

IPA: /rivendi'kare/

Etimologia / Derivazione

formato da ri- ( cioè "ripetere") e da vendicare

Citazione

Sinonimi

(diritto) reclamare, accampare, esigere, richiedere, pretendere, protestare, chiedere

reclamare, accampare, esigere, richiedere, pretendere, protestare, chiedere (per diritti, valori, ecc.) lottare, battersi

lottare, battersi (di responsabilità) addossarsi, attribuirsi, incolparsi, avocare

Contrari

astenersi, desistere, rinunciare

ritirarsi

discolparsi negare, smentire

Parole derivate