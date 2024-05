La Casa dell iPhone e dell iPad

Inglese

apple (pl.: apples)

mela

Sillabazione

ap | ple

Pronuncia

IPA: /'æ.pl/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Proverbi e modi di dire

an apple a day keeps the doctor away - una mela al giorno toglie il medico di torno