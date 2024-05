canta believe

Lussemburghese

Sostantivo, forma flessa

Mëttwocher

plurale di Mëttwoch

Sillabazione

Mëtt | wo | cher

Pronuncia

IPA: /'metvoxr/