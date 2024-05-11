Ha la buccia vellutata nei cruciverba: la soluzione è Pesca

Sara Verdi | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha la buccia vellutata' è 'Pesca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESCA

Curiosità e Significato di Pesca

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pesca più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pesca.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha una lunga bucciaHa la buccia sdrucciolevoleFrutti dalla buccia vellutataHa la buccia profumataHa battuto il settimo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Ha la buccia vellutata - Pesca

Come si scrive la soluzione Pesca

Non riesci a risolvere la definizione "Ha la buccia vellutata"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 5 lettere della soluzione Pesca:
P Padova
E Empoli
S Savona
C Como
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A V I E A A C R L L

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.