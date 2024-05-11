Attrezzi per mettere a dimora i vegetali da ricollocare in un campo

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Attrezzi per mettere a dimora i vegetali da ricollocare in un campo' è 'Trapiantatrici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAPIANTATRICI

Perché la soluzione è Trapiantatrici? Le trapiantatrici sono strumenti utilizzati per mettere a dimora i vegetali, facilitando il processo di riallocazione delle piante in un campo. Questi attrezzi permettono di eseguire operazioni di trapianto più efficienti e precise, riducendo lo stress delle piante e migliorando la riuscita della coltivazione. La loro progettazione è studiata per adattarsi a diverse tipologie di piante e terreni, garantendo un lavoro rapido e accurato. La loro presenza rappresenta un elemento fondamentale nelle tecniche agricole moderne.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attrezzi per mettere a dimora i vegetali da ricollocare in un campo". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Attrezzi per mettere a dimora i vegetali da ricollocare in un campo nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Trapiantatrici

Per risolvere la definizione "Attrezzi per mettere a dimora i vegetali da ricollocare in un campo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attrezzi per mettere a dimora i vegetali da ricollocare in un campo" conferma che la soluzione 'Trapiantatrici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Trapiantatrici

T Torino R Roma A Ancona P Padova I Imola A Ancona N Napoli T Torino A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attrezzi per mettere a dimora i vegetali da ricollocare in un campo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trapiantatrici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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