Aspra di sapore

Curiosità su: Agra (in hindi , in urdu , ISO 15919 Agra) è una suddivisione dell'India, classificata come municipal corporation, di 1 259 979 abitanti, capoluogo del distretto di Agra e della divisione di Agra, nella parte occidentale dello stato federato dell'Uttar Pradesh. Sorge sulle rive del fiume Yamuna a 256 km di distanza (due ore e mezzo circa di treno) da Nuova Delhi. In base al numero di abitanti la città rientra nella classe I (da 100 000 persone in su).

agra f sing





femminile di agro

Sillabazione

à | gra

Etimologia / Derivazione

vedi agro

Sinonimi

aspra, acida, acre, pungente, acidula, frizzante, inacidita, inasprita

( senso figurato ) brusca, acrimoniosa, malevola, arcigna, burbera, caustica, velenosa

brusca, acrimoniosa, malevola, arcigna, burbera, caustica, velenosa ( senso figurato ) mordace, dura, severa,

mordace, dura, severa, ( uso letterario ) sgradita, molesta

sgradita, molesta ( uso letterario ) disagevole, dolorosa

disagevole, dolorosa (uso letterario) stridente

