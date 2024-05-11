Antenata della bicicletta
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Antenata della bicicletta' è 'Draisina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DRAISINA
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antenata della bicicletta" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antenata della bicicletta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Perché la soluzione è Draisina? La draisina rappresenta un veicolo a due ruote senza pedali, considerato l'antenata della bicicletta moderna. Questo primo mezzo di trasporto ha permesso di sperimentare il concetto di equilibrio e movimento su due ruote, ponendo le basi per le innovazioni successive. La draisina si caratterizza per la semplicità strutturale e la maneggevolezza, elementi che hanno influenzato lo sviluppo di mezzi di trasporto più evoluti. La sua importanza storica risiede nel contribuire all'evoluzione delle biciclette attuali.
Antenata della bicicletta nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Draisina
Questa pagina è dedicata alla definizione "Antenata della bicicletta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antenata della bicicletta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Draisina:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antenata della bicicletta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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