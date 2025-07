Una comune foraggera nei cruciverba: la soluzione è Trifoglio

TRIFOGLIO

Curiosità e Significato di Trifoglio

Perché la soluzione è Trifoglio? Il trifoglio è una pianta erbacea diffusa nei prati, nota per le sue foglie a tre foglioline e il suo ruolo fondamentale nel migliorare la qualità del suolo. È spesso associato alla fortuna e simbolo di prosperità. Riconoscibile anche come foraggera, rappresenta una preziosa risorsa naturale per l’alimentazione degli animali e per l’ecosistema. In breve, il trifoglio è un alleato della campagna e dell’ambiente.

