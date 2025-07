Tutore della morale nei cruciverba: la soluzione è Censore

Home / Soluzioni Cruciverba / Tutore della morale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tutore della morale' è 'Censore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENSORE

Curiosità e Significato di Censore

Hai risolto il cruciverba con Censore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Censore.

Perché la soluzione è Censore? Censore è chi ha il compito di controllare e limitare ciò che viene pubblicato o detto, spesso per proteggere l’ordine pubblico o i valori morali. È una figura che sorveglia contenuti considerati inappropriati o offensivi, cercando di mantenere un equilibrio tra libertà e regolamentazione. In definitiva, il censore funge da tutore della morale, decidendo cosa può essere condiviso e cosa no.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un difetto moraleUn aiuto moraleSconfitta moraleRacconto con la moraleUn tutore per gli arti superiori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Censore

Se ti sei imbattuto nella definizione "Tutore della morale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

N Napoli

S Savona

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T O E S A E L R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "L ESATTORE" L ESATTORE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.