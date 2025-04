Tratti in forte pendenza di un corso d acqua - Soluzione Cruciverba: Ripide

RIPIDE

Guarda anche le definizioni associate a queste soluzioni: Pindaro Donate Scattare Cagionevole Aral

Curiosità su Tranvia di Opicina: La tranvia di Opicina (tran de Opcina in dialetto triestino, Openski tramvaj in sloveno), nota anche come "trenovia di Opicina", è una linea tranviaria urbana della città di Trieste, gestita dalla Trieste Trasporti come parte integrante del servizio di trasporto pubblico cittadino. La panoramicità del percorso la rende anche una delle attrazioni turistiche della città.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.