Tessera per accesso

Sostantivo

Curiosità su: Si definisce pass (dall'inglese pass = "passaggio, valico, gola"; in italiano la parola è femminile) un canale sottomarino che permette lo scambio delle acque interne di un atollo con quelle dell'oceano aperto. Ogni atollo è delimitato da una barriera corallina esterna che limita l'afflusso delle acque oceaniche e protegge quelle interne dalle mareggiate; la barriera s'interrompe in vari punti, sede di canali subacquei che possono raggiungere i 50-60 metri di profondità, a seconda delle caratteristiche topologiche e morfologiche del fondo. Durante le maree, si ha uno scambio tra l'acqua interna dell'atollo e quella dell'oceano, con apporto di ossigeno e plancton necessari all'ecosistema dell'atollo. Le pass costituiscono il luogo ideale per osservare la fauna ittica, specie di grandi dimensioni, perché sono un punto di scambio vitale fra l'oceano e l'atollo, e quindi una zona di conflitto fra innumerevoli specie. Le pass sono in genere mete ambite dei subacquei perché al loro interno transitano grandi quantità di pesce pelagico in cerca di cibo (plancton).

pass

autorizzazione

Sillabazione

Pronuncia

IPA: /'pas/

Etimologia / Derivazione

deriva dall'inglese (to) pass cioè "passare"

Sinonimi

lasciapassare, passaggio, permesso, visto

Contrari