Un suddito di Priamo nei cruciverba: la soluzione è Troiano

Home / Soluzioni Cruciverba / Un suddito di Priamo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un suddito di Priamo' è 'Troiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TROIANO

Curiosità e Significato di Troiano

Non fermarti alla soluzione! Conosci Troiano più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Troiano.

Perché la soluzione è Troiano? Troiano indica un individuo originario di Troia, l'antica città della mitologia greca famosa per la guerra narrata dall'Iliade. Il termine richiama anche il celebre cavallo di legno, simbolo di inganno e astuzia. In senso più ampio, viene usato per descrivere qualcuno legato a questa leggenda o con caratteristiche di inganno e resistenza. È un modo per evocare un passato storico e mitologico intriso di avventure e tradizioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Suddito di PriamoUn suddito di PirroUn avo di PriamoLa Troia dove regnava PriamoIl figlio di Achille che uccise Priamo e Astianatte

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Troiano

Hai davanti la definizione "Un suddito di Priamo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

O Otranto

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I T I P A E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APNEISTI" APNEISTI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.