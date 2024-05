Specialità della scherma

Sostantivo

Curiosità su: Una spada (dal greco antico sp, spáthe, latino spatha) è un'arma bianca a lama lunga, spesso (ma non sempre) a doppio filo, adatta a colpire di punta e di taglio e usata dalle più varie civiltà in ogni luogo del mondo e in ogni epoca, sebbene prevalentemente in Eurasia e in Nordafrica. La sua lama, più lunga di quella di un coltello o di un pugnale, è attaccata a un'elsa e può essere diritta o curva. L'intenzione e la fisica di base della spada sono rimaste sostanzialmente invariate nei secoli ma sono cambiate molto le tecniche di realizzazione, variabili anche in base alla cultura: come conseguenza, si hanno differenze nel disegno e nello scopo della lama. Il concetto fondamentale alla base dell'arma è costante, ma le tecniche di utilizzo e la forma stessa variano ampiamente attraverso le epoche e nelle varie culture che la utilizzano. Questa forma d'arma ha comunque mantenuto un'enorme importanza simbolica (per esempio per i cristiani rappresentava la croce, per i musulmani la mezzaluna) attraverso tutte le culture che l'hanno utilizzata, come si può facilmente riscontrare dalla vasta terminologia specifica e dalla sua ricorrente presenza in tutte le opere mitologiche e letterarie.

spada ( approfondimento) f (pl.: spade)

(arma) (militare) arma bianca costituita da una lama lunga, una guardia e un'impugnatura; atta a colpire di taglio o di punta la spada, la baionetta ed il pugnale sono armi bianchi (sport) arma della scherma, con lama dalla base triangolare, utilizzata per colpire solo di punta (carte) uno dei quattro semi delle carte da gioco italiane tradizionali (ittiologia) nome comune del pesce spada (Xiphias gladius) (gergale) dose di eroina (araldica) abitualmente d'argento, talora d'acciaio, guarnita d'oro e posta in palo con la punta in alto (letteratura) (per estensione) dominio persistente

Sillabazione

spà | da

Pronuncia

IPA: /'spada/

Etimologia / Derivazione

dal latino spatha

Sinonimi

fioretto, gladio, scimitarra, stocco, daga, sciabola, lama, ferro

(senso figurato) (gergale ) iniezione, siringa

Parole derivate

pescespada, spadaccino, spadino, spadista

