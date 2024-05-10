Spasimava per Abelardo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Spasimava per Abelardo' è 'Eloisa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELOISA

Perchè la soluzione è Eloisa? Eloisa sospirava profondamente, il cuore colmo di desiderio e nostalgia per Abelardo. Ogni pensiero la riportava a quei momenti condivisi, alimentando un amore intenso e silenzioso. La sua anima era attraversata da emozioni contrastanti, tra speranza e tristezza, che non trovavano pace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Spasimava per Abelardo

Spasimava per Abelardo Risposta: ELOISA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: E_____

E_____ Inizia con: E

E Finisce con: A

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Spasimava per Abelardo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Eloisa

Se la definizione "Spasimava per Abelardo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eloisa'.

Le 6 lettere della soluzione

E Empoli L Livorno O Otranto I Imola S Savona A Ancona

La soluzione 'Eloisa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Spasimava per Abelardo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.