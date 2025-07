Sono lunghe per chi veglia nei cruciverba: la soluzione è Notti

NOTTI

Curiosità e Significato di Notti

Vuoi sapere di più su Notti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Notti.

Perché la soluzione è Notti? Le notti sono il periodo di oscurità tra il tramonto e l'alba, spesso associato al riposo e al silenzio. Sono considerate lunghe per chi veglia, perché trascorrono lentamente quando si è svegli e in attesa che arrivino di nuovo il giorno e la luce. Un ciclo naturale che accompagna le nostre vite e i nostri ritmi quotidiani, segnando il passaggio tra sogno e realtà.

Come si scrive la soluzione Notti

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M R E O L L B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OMBRELLI" OMBRELLI

