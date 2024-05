Il soldo dei Genovesi

Sostantivo

Curiosità su: Massimo Palanca (Loreto, 21 agosto 1953) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Ha raggiunto l'apice della sua carriera con la maglia del Catanzaro tra la metà degli anni 1970 e la fine degli anni 1980. Ha acquisito particolare fama per le sue marcature su calcio d'angolo: 13 i gol olimpici complessivi realizzati direttamente da corner. Fu soprannominato Piedino d'oro, ma anche Piedino di fata, per via del suo piede che misurava solo 37. Le scarpe gli venivano fatte su misura da "Pantofola d'Oro", laboratorio artigianale che aveva avuto clienti del calibro di Charles e Sívori. Dai tifosi del Catanzaro venne soprannominato "O Rey", mentre fu definito da Sandro Ciotti "Uno dei migliori sinistri d'Europa".

palanca f (pl.: palanche)

(storia) (numismatica) moneta genovese del sedicesimo secolo

Sillabazione

pa | làn | ca

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

Dallo spagnolo blanca