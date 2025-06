Servono a sostenere nei cruciverba: la soluzione è Travi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Servono a sostenere' è 'Travi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAVI

Curiosità e Significato di "Travi"

La soluzione Travi di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Travi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Travi? Le travi sono elementi strutturali di supporto utilizzati in edilizia per sostenere pesi e distribuire carichi. Sono fondamentali in costruzioni come tetti, ponti e pavimenti, garantendo stabilità e sicurezza. La loro funzione principale è quella di reggere e trasmettere forze, rendendo possibile edificare ambienti resistenti e duraturi. In breve, le travi sono il cuore portante di molte strutture.

Come si scrive la soluzione Travi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Servono a sostenere", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

V Venezia

I Imola

