Rallentamento negli affari

Sostantivo

Curiosità su: Il Ministero per la sicurezza dello Stato (Ministerium für Staatssicherheit in tedesco), abbreviato in MfS e comunemente conosciuto come Stasi, era la principale organizzazione di sicurezza e spionaggio della Repubblica Democratica Tedesca (RDT o Germania Est), fungendo da strumento governativo per il Partito Socialista Unificato di Germania (SED). Il MfS ha usato il monitoraggio, l'intimidazione, la detenzione contro avversari e critici nei confronti del regime, definiti "Feindlich-negative Person", persone ostili-negative. Negli anni '50, la tortura fisica era ancora usata nelle carceri della Stasi e in seguito furono usati sofisticati metodi psicologici. Negli anni '80, la Stasi addestrò ripetutamente i terroristi della Rote Armee Fraktion (RAF) sull'uso di armi ed esplosivi. Rimase famoso per avere arruolato numerosi tedeschi dell'Est per il controllo delle attività dei propri concittadini, al fine di impedire il sorgere di moti contro il governo autoritario della Germania Est.

stasi f inv

(medicina) blocco o diminuzione della velocità di circolazione di liquidi organici: (senso figurato) ristagno di un'attività

Voce verbale

stasi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di stasare prima persona singolare del congiuntivo presente di stasare seconda persona singolare del congiuntivo presente di stasare terza persona singolare del congiuntivo presente di stasare terza persona singolare dell'imperativo di stasare

Sillabazione

stà | si

Pronuncia

IPA: /'stazi/

Etimologia / Derivazione

dal greco sts che deriva da stµ cioè "stare" ( fonte Treccani); vedi stasare

Sinonimi

(della circolazione di fluidi organici) ristagno, rallentamento

ristagno, rallentamento (senso figurato) arresto, blocco, calma, fermata, immobilità, impasse, inazione, inerzia, interruzione, paralisi, pausa, ristagno, sospensione, sosta, stallo, staticità

Contrari

(della circolazione di fluidi organici) flusso

flusso (senso figurato) avvio, movimento, ripresa

