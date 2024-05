Raccolte di documenti

Sostantivo, forma flessa

archivi m pl

maschile plurale di archivio

Voce verbale

archivi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di archiviare prima persona singolare del congiuntivo presente di archiviare seconda persona singolare del congiuntivo presente di archiviare terza persona singolare del congiuntivo presente di archiviare terza persona singolare dell'imperativo presente di archiviare

Sillabazione

ar | chì | vi

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) vedi archivio

vedi archivio (voce verbale)vedi archiviare

Sinonimi

(sostantivo) registri, casellari, schedari

registri, casellari, schedari file, memoria, raccolta dati, raccolta files, insieme di informazioni

(seconda persona singolare dell'indicativo presente di archiviare) (documenti, dati) registri, conservi, cataloghi, memorizzi

registri, conservi, cataloghi, memorizzi (senso figurato) (un progetto, uno scandalo) insabbi, seppellisci, abbandoni, sospendi, accantoni, tralasci