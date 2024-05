Presentazioni di film

Sostantivo

Curiosità su: Con anteprima si possono definire due diversi tipi di evento nel mondo dello spettacolo. In senso stretto, l'anteprima è una rappresentazione di un film, di un'opera teatrale, di un musical o di un altro progetto culturale simile che avviene precedentemente alla sua prima rappresentazione pubblica e che è riservata a un gruppo particolare, come ad esempio a giornalisti o a critici cinematografici o teatrali. In senso lato la parola anteprima indica generalmente - ma impropriamente - la prima rappresentazione di un progetto culturale. Le anteprime di spettacoli teatrali, musicali o altre rappresentazioni possono diventare occasione d'affari, attraendo una larga fetta della mondanità e l'attenzione dei media. A volte, le anteprime possono comprendere delle sfilate sul tappeto rosso. Alle anteprime dei film sono spesso presenti gli attori principali che recitano in quel film. La parola francese première si riferisce a questo tipo di evento.

anteprima ( approfondimento) f sing (pl.: anteprime)

(cinema) , (teatro) film o rappresentazione teatrale riservato a giornalisti o invitati, prima che al pubblico

Sillabazione

an | te | prì | ma

Pronuncia

IPA: /ante'prima/

Etimologia / Derivazione

formato da ante- e prima

Proverbi e modi di dire