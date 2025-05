Preghiere rivolte a tutti i santi nei cruciverba: la soluzione è Litanie

LITANIE

Curiosità e Significato di "Litanie"

Approfondisci la parola di 7 lettere Litanie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Le litanie sono preghiere liturgiche in cui si invocano i santi, chiedendo la loro intercessione. Sono caratterizzate da una struttura ripetitiva, in cui il celebrante o il leader nomina un santo e i fedeli rispondono. Queste preghiere sono spesso utilizzate durante celebrazioni religiose come forme di supplica e di lode, esprimendo fede nella comunione dei santi.

Come si scrive la soluzione: Litanie

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

E Empoli

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.