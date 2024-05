La Soluzione ♚ Porto della Birmania La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SITTWE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Porto della Birmania. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Porto della birmania: Sittwe (Birmano: ; MLCTS: sac twe mrui conosciuta precedentemente come Akyab) è il capoluogo dello Stato Rakhine, suddivisione amministrativa della Birmania (Myanmar). Ha 147.899 abitanti secondo il censimento del 2014. Sittwe è situata su un'isola alla confluenza dei fiumi Kaladan, Mayu e Lemyo. Originalmente un piccolo villaggio di pescatori, Sittwe diventò un importante centro di commercio fluviale, specialmente come porto per le esportazioni di riso dopo l'occupazione britannica dell'Arakan, dopo la prima guerra anglo-birmana. Nel 1826 divenne capitale dell'Arakan e la sua popolazione passò dai 15.536 del 1826, ai 31.687 del 1901. Durante l'occupazione coloniale aveva una cattiva reputazione per le continue epidemie di malaria e colera.

