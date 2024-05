Un poeta come Dante

Sostantivo

Curiosità su: La divinazione è la presunta capacità di ottenere informazioni, ritenute inaccessibili, da fonti soprannaturali; tale pratica si esprime spesso attraverso un rituale, solitamente in un contesto religioso, e può basarsi sull'interpretazione di segni, eventi, simboli o presagi oppure manifestarsi attraverso una rivelazione. Ci sono sia pratiche di predizione del futuro di una persona, più quotidiane e a titolo individuale, sia pratiche con caratteristiche formali e sociali. Un sinonimo di divinazione è mantica, che però si riferisce perlopiù alle pratiche con le quali si giunge alla divinazione; inoltre nonostante in origine mantica (dal greco antico: µatea, manteía, "oracolo, divinazione") sia collegata alla religione e al soprannaturale, la moderna teoria occultistica delle mantiche non implica necessariamente che siano coinvolte entità divine. Chi pratica la divinazione è chiamato generalmente indovino o vate, ma va tenuto presente che ogni arte divinatoria ha il suo termine particolare per indicare la persona che interpreta i segni o riceve la rivelazione.

vate m sing (pl.: vati)

profeta (filosofia) colui che deve indicare la via da seguire all'umanità (letterario) poeta che compone opere di ispirazione quasi profetica e sacrale

Sillabazione

va | te

Pronuncia

IPA: /'vate/

Etimologia / Derivazione

dal latino vates ossia "indovino, profeta"

Sinonimi

divinatore, indovino, profeta

aedo, cantore, poeta,

augure, veggente, vaticinatore





Parole derivate