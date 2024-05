L organo guida delle SPA

Acronimo / Abbreviazione

Curiosità su: Il consiglio di amministrazione (spesso abbreviato in CdA) nell'organizzazione aziendale è l'organo collegiale al quale è affidata la gestione delle società per azioni e delle altre società la cui disciplina è modellata su quella delle società per azioni. Un organo analogo, a volte con lo stesso nome, si trova anche in altri enti non aziendali, come ad esempio le università. Nella letteratura sul governo d'impresa ("governance aziendale") il consiglio di amministrazione è denominato anche board, dal nome che assume negli ordinamenti anglosassoni ("board of directors" nelle società per azioni; in altri enti si usa la stessa denominazione oppure "board of trustees", "board of governors", "board of regents").

cda ( approfondimento)

(diritto) (economia) (commercio) (finanza) consiglio di amministrazione, organo collegiale col compito di gestire società di capitali

Sillabazione

Lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

abbreviazione di consiglio di amministrazione