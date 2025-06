Messo in moto nei cruciverba: la soluzione è Acceso

ACCESO

Curiosità e Significato di "Acceso"

Vuoi sapere di più su Acceso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Acceso.

Perché la soluzione è Acceso? Messo in moto si riferisce all'azione di avviare qualcosa, come un motore o un'attività. Quando diciamo che qualcosa è acceso, intendiamo che è stato attivato e ora funziona correttamente. Questo termine evoca l'idea di energia e vitalità, simile a quando accendiamo la luce e illuminiamo uno spazio buio.

Come si scrive la soluzione Acceso

La definizione "Messo in moto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

C Como

C Como

E Empoli

S Savona

O Otranto

