Malattia dei bovini

Sostantivo

Curiosità su: Viene definita afta una dolorosa ulcera all'interno della cavità orale causata da una rottura della mucosa. Viene altresì indicata come stomatite aftosa e ulcera aftosa, specialmente se la ferita è multipla o cronica. La parola deriva dal greco áphthe, f, che significa pustola. Occorre distinguere tra "afta minor" e "afta major". La causa non è completamente nota, ma implica una risposta immunitaria linfocita T mediata, innescata da una varietà di fattori. Gli eventi scatenanti variano a seconda degli individui e includono carenze nutrizionali, traumi locali, stress, influenze ormonali, allergie, predisposizione genetica o altri fattori. Queste ulcere si verificano periodicamente e possono guarire completamente tra un episodio e l'altro. Nella maggior parte dei casi, le singole ulcere hanno una durata che varia tra gli 8 e i 10 giorni, mentre gli episodi di ulcerazione si verificano dalle 3 alle 6 volte all'anno. La maggior parte di esse appaiono sulle superfici degli epiteliali non cheratinizzanti della bocca (nello specifico, ovunque tranne nella gengiva aderente, sul palato duro e sul dorso della lingua), anche se le forme più gravi, tuttavia meno comuni, possono coinvolgere anche quelli cheratinizzanti.

afta ( approfondimento) f sing (pl.: afte)

(medicina) lesione ulcerativa vescicolare della mucosa orale, di probabile origine virale, che rompendosi dà luogo ad un'abrasione biancastra leggermente dolorosa che in genere guarisce da sola in una o due settimane

Sillabazione

à | fta

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo aphthae, a sua volta dal greco antico a, ossia «pustole»