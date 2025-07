Le lampade a pila nei cruciverba: la soluzione è Torce

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le lampade a pila' è 'Torce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORCE

Curiosità e Significato di Torce

Vuoi sapere di più su Torce? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Torce.

Perché la soluzione è Torce? Le torce sono dispositivi portatili alimentati a batteria, ideali per illuminare ambienti bui o durante le emergenze. Sono pratiche, compatte e facili da usare, spesso utilizzate all'aperto, in casa o in situazioni di blackout. La loro funzione principale è fornire luce immediata ovunque ce ne sia bisogno, rendendole un alleato indispensabile nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Torce

La definizione "Le lampade a pila" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

R Roma

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R T O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORNI" TORNI

