Incursione nei cruciverba: la soluzione è Raid

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Incursione' è 'Raid'.

RAID

Curiosità e Significato di "Raid"

La soluzione Raid di 4 lettere

Perché la soluzione è Raid? Nel contesto di un cruciverba, la parola RAID indica un'incursione, solitamente in riferimento a un attacco improvviso o a una spedizione militare. Può anche essere usata in ambito informatico per riferirsi a una violazione o infiltrazione nei sistemi di sicurezza.

Come si scrive la soluzione: Raid

Hai davanti la definizione "Incursione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

I Imola

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U E F R E B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BUFERE" BUFERE

