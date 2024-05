Il gioco in cui si rilancia

Tedesco

Sostantivo

Curiosità su: Il poker è una famiglia di giochi di carte delle cui alcune modalità di gioco sono classificabili come gioco d'azzardo, altre come poker sportivo. Tali giochi sono caratterizzati da un sistema di combinazioni formate con le carte di ciascun giocatore (il cui confronto determina il vincitore di ogni mano) e da un meccanismo di puntate successive che offre molte possibilità tattiche e di influenza sugli altri giocatori, consentendo in particolare di ritirarsi con perdite contenute dalle mani che non si ritiene di poter vincere. Se due giocatori decidono di unirsi contro un unico giocatore, è consentito farlo se il giocatore che vogliono battere ha più fish di loro. Il grande successo del poker è dovuto al fatto che l'abilità del giocatore è molto più importante rispetto ad altri giochi d'azzardo, al punto da consentire l'esistenza di giocatori professionisti: la fortuna è ovviamente determinante per le singole mani, ma la valutazione delle probabilità, l'osservazione del comportamento degli altri giocatori al fine di intuire le loro combinazioni e l'esecuzione di bluff per indurli in errore fanno la differenza nell'arco di una partita.

Poker n

(gioco) poker

Sillabazione

Po | ker

Pronuncia

IPA: /'pok/

Etimologia / Derivazione

dal inglese poker