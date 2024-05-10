Felini della savana

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Felini della savana' è 'Leoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEONI

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Perché la soluzione è Leoni? I leoni sono grandi felini che popolano le savane africane, noti per la loro forza e il caratteristico manto dorato. Questi predatori si distinguono per il loro ruolo di capi della savana, vivendo in branchi composti da femmine, maschi e cuccioli. I leoni si adattano bene ai vasti spazi aperti, dove cacciano prede come zebre e gazzelle. La loro presenza è simbolo di potenza e regalità nella natura africana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Felini della savana". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Felini della savana nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Leoni

In presenza della definizione "Felini della savana", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Felini della savana" conferma che la soluzione 'Leoni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Leoni

L Livorno E Empoli O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Felini della savana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Leoni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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