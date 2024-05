fanatici adoratori

Voce verbale

Curiosità su: Il termine idolatria (dal greco ed, éidolon cioè immagine, e atea, latréia cioè culto) indica una fase religiosa, individuata da John Lubbock, anteriore alla credenza in divinità creatrici e soprannaturali, durante la quale le divinità, rappresentate sotto forma di idoli, avrebbero assunto caratteri antropomorfici. Il termine con riferimento alle religioni delle popolazioni di interesse etnologico (vedi etnologia), indica in blocco le religioni pagane, che adorano un'immagine iconografica o un oggetto o idoli o feticci (vedi Feticismo). Molte religioni non consentono questo, ricordando ai fedeli che la rappresentazione (scultorea, pittorica o musiva) è opera dell'uomo e non del Dio, mentre ciò che deve essere adorato è il Dio in sé, che non può essere rinchiuso in un manufatto.

idolatri

seconda persona singolare dell'indicativo presente di idolatrare prima persona singolare del congiuntivo presente di idolatrare seconda persona singolare del congiuntivo presente di idolatrare terza persona singolare del congiuntivo presente di idolatrare terza persona singolare dell'imperativo di idolatrare

Etimologia / Derivazione

vedi idolatrare