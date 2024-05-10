Facilità di parola nei cruciverba: la soluzione è Oratoria

ORATORIA

Curiosità e Significato di Oratoria

Come si scrive la soluzione Oratoria

Le 8 lettere della soluzione Oratoria:
O Otranto
R Roma
A Ancona
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola
A Ancona

