Esclamazione di dubbio

Nahuatl classico

Sostantivo

maitl

(anatomia) mano braccio

Declinazione

Ulteriori informazioni

Una delle sue forme fuse è mah-.

Parole derivate