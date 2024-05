Un episodio curioso

Sostantivo

Curiosità su: Un aneddoto è un episodio di carattere storico ma marginale e poco noto o caratteristico relativo a un evento o a un personaggio rilevante (una "curiosità"). Può assumere la forma di aforisma o breve racconto all'interno di un discorso più ampio. Il termine deriva dal greco anékdotos, che significa letteralmente "inedito", quindi ignoto ai più, che in origine indicava appunto gli scritti non pubblicati o mantenuti segreti. L'aneddoto può essere usato a scopo moraleggiante, didattico o retorico, per citare un esempio concreto dell'argomento o principio di cui si sta trattando, o anche a scopo satirico e umoristico o per il semplice gusto della curiosità. Nella retorica può essere utilizzato per cercare di suffragare la fondatezza di un principio citando una circostanza come esempio della sua applicazione; si tratta tuttavia di un espediente che, dal punto di vista della logica, è ingannevole, in quanto propone di dimostrare una verità universale focalizzandosi su un caso particolare.

aneddoto ( approfondimento) m sing (pl.: aneddoti)

aspetto inedito, perlopiù fondato su considerazioni personali, a proposito di qualcuno o qualcosa

Sillabazione

a | nèd | do | to

Pronuncia

IPA: /a'nddoto/

Etimologia / Derivazione

dal greco antico dt (anekdotos) ovvero "inedito"

Citazione

Sinonimi

storiella, raccontino, fatterello, episodio curioso, fatto curioso, caso curioso, episodio divertente, fatto divertente, caso divertente

Parole derivate