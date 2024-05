Componente dei saponi

Suffisso

Curiosità su: Viene chiamata oleina nel mercato degli oli e materie grasse la frazione liquida a temperatura ambiente di oli e grassi. Non è una trioleina pura, ma una miscela di trigliceridi a basso punto di fusione. La più diffusa è la oleina dell'olio di palma composta tipicamente da trigliceridi POO, con un punto di fusione che varia dai 19 ai 23 °C. Ottenuta per frazionamento, rappresenta il 65%/70% dell'olio di palma crudo ed è la materia prima base per la produzione dell'olio di palma bifrazionato. Di minor interesse commerciale ed industriale le oleine ricavate come frazione liquida del burro di karité.

-ina

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

–ì | na

Pronuncia

IPA: 'ina

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Parole derivate

Vedi elenco automatico