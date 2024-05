La circumnavigazione di un isola

Sostantivo

Curiosità su: Periplo significa, alla lettera, circumnavigazione (in greco pep, períplous). Si tratta di un genere nato intorno alla metà del VI secolo a.C. con scopi eminentemente pratici, quali la narrazione, in forma più o meno schematica, di un viaggio per mare e l'indicazione delle distanze tra i porti in base ad una misurazione detta "stadiasmo", in quanto misurata secondo la forma metrica dello stadio. In realtà, alcuni elementi dello stile dei peripli ricorrono anche nella poesia antica, da Omero ed Esiodo in avanti, come il fatto che l'unità di misura delle distanze sia spesso espressa in giorni e notti di navigazione, anziché in (più recenti) misure lineari, differenti da popolo a popolo. Tra i peripli pervenuti si ricordano varie composizioni di età arcaica, o quantomeno risalenti a questo periodo, come il Periplo massaliota, manuale mercantile forse degli inizi del VI secolo a.C., che descrive le rotte mercantili dalla Fenicia a Tartesso, e lungo le coste atlantiche nell'Europa dell'Età del ferro, lungo la "via dello stagno"; o ancora il periplo di Annone (VI secolo a.

periplo ( approfondimento) m sing(pl.: peripli)

(marina) navigazione effettuata girando intorno alla terraferma (letteratura) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

pè | ri | plo

Pronuncia

IPA: /'priplo/ o IPA: /pe'riplo/

Etimologia / Derivazione

dal latino periplus, che deriva dal greco pep, composto di pe- i ossia peri- e p ovvero "navigazione"

Sinonimi