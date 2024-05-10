Li cerca chi s arrampica

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li cerca chi s arrampica' è 'Appigli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APPIGLI

Perché la soluzione è Appigli? Gli appigli sono elementi che si trovano su pareti di roccia, strutture artificiali o superfici naturali, e sono progettati per essere afferrati o calzati durante l'arrampicata. Essi forniscono punti di appoggio e sicurezza, consentendo agli scalatori di avanzare lungo il percorso. La presenza di appigli adeguati è fondamentale per l'equilibrio e la progressione, permettendo di affrontare anche percorsi impegnativi con maggiore stabilità. La loro disposizione e qualità influenzano la difficoltà dell'escursione verticale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li cerca chi s arrampica". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Li cerca chi s arrampica nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Appigli

Se la definizione "Li cerca chi s arrampica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li cerca chi s arrampica" conferma che la soluzione 'Appigli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Appigli

A Ancona P Padova P Padova I Imola G Genova L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li cerca chi s arrampica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Appigli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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