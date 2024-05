La capitale del Senegal

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Giapponese

Avverbio

(romaji dakara)

quindi, di conseguenza (a inizio frase)

Pronuncia

IPA: da-ca-rà

Sinonimi