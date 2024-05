Battute argute e pungenti

Voce verbale

Curiosità su: Fabrizio Adriano Frizzi (Roma, 5 febbraio 1958 – Roma, 26 marzo 2018) è stato un conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano. Ispirandosi a Corrado, nella sua carriera ha condotto quiz, varietà e talent show come Miss Italia (che lo vide alla guida per 17 edizioni, di cui 15 consecutive), Europa Europa, I fatti vostri, Scommettiamo che..., Luna Park, Domenica in, Per tutta la vita..., Cominciamo bene, Soliti ignoti e L'eredità; ha partecipato come concorrente in programmi di successo come Ballando con le stelle e Tale e quale show e ha recitato nelle due stagioni della fiction Non lasciamoci più. Legato anche a trasmissioni benefiche come la maratona televisiva Telethon, da lui condotta negli anni novanta e poi ripresa ininterrottamente dal 2005 fino al 2016 per 11 edizioni, ha anche commentato La partita del cuore per 22 edizioni dal 1992 al 2017. È stato inoltre il conduttore delle edizioni 2007 e 2008 del Premio Lunezia.

frizzi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di frizzare prima persona singolare del congiuntivo presente di frizzare seconda persona singolare del congiuntivo presente di frizzare terza persona singolare del congiuntivo presente di frizzare terza persona singolare dell'imperativo di frizzare

Etimologia / Derivazione

vedi frizzare