assurdo fuorviante

Aggettivo

Curiosità su: Outlier è un termine utilizzato in statistica per definire, in un insieme di osservazioni, un valore anomalo e aberrante, ossia un valore chiaramente distante dalle altre osservazioni disponibili. Non esiste una definizione matematica di outlier. Uno dei possibili modi di valutare se un dato sia un outlier è di confrontarlo con l'intervallo interquartile [ Q 1 , Q 3 ] {\displaystyle [Q_{1},Q_{3}]} di tutti i dati osservati, calcolando la sua distanza dall'intervallo e rapportandola alla misura dell'intervallo stesso, con un parametro k {\displaystyle k} [ Q 1 - k I , Q 3 + k I ] .

aberrante m e f sing.

che si contraddistingue per una stranezza incomprensibile o deleteria quel magnate è accusato di aver praticato una politica aberrante per il paese (biologia) (di) specie vivente con caratteri diversi da quelli del gruppo di ascrizione

Voce verbale

aberrante

participio presente di aberrare

Sillabazione

a | ber | ràn | te

Pronuncia

IPA: /aber'rante/

Etimologia / Derivazione

participio presente di aberrare, dal latino aberrare, formato da ab cioè "da! e errare

Sinonimi

anomalo, anormale, bizzarro, degenerato,deviante, folle, irregolare, strano

stravagante, eccentrico

degenere, snaturato, deforme, spaventoso, osceno

atipico, anormale, abnorme, assurdo

Contrari