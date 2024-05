Aria da condizionatore

Sostantivo

afa f sing

(meteorologia) aria opprimente e calda che rende difficoltosa la respirazione

Sillabazione

à | fa

Pronuncia

IPA: /'afa/

Etimologia / Derivazione

voce onomatopeica

Sinonimi

aria calda, aria soffocante, aria greve, calore, calura, afosità, umidità

(senso figurato) oppressione, fastidio, noia, tedio

Contrari